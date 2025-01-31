На трассе Оренбург-Орск лоб в лоб столкнулись «Гранта» и «Киа»

У села Кидрясово произошло ДТП. В лобовом столкновении двух машин погиб водитель отечественной легковушки.

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Как сообщили в УМВД, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по трассе М-5 «Урал» из Оренбурга в сторону Орск. Он выехал на встречную полосу, где было запрещено это делать.

В итоге произошло лобовое столкновение с автомобилем «Киа», который ехал по своей полосе. В результате ДТП водитель «Лады» скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, 2 пассажиров «корейца» доставили в медучреждение.