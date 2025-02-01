Пьяный москвич повредил 26 машин и попал на видео

В Москве мужчина в нетрезвом состоянии прошелся по двору и повредил более 20 машин. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

« У т р о м 2 9 я н в а р я а в т о л ю б и т е л и м о с к о в с к о г о р а й о н а С т р о г и н о о б н а р у ж и л и , ч т о и х м а ш и н ы , п р и п а р к о в а н н ы е в о д в о р е , п о в р е ж д е н ы : п о м я т к у з о в , о т о р в а н ы з е р к а л а , р а з б и т ы с т е к л а . В о з м у щ е н н ы е ж и т е л и о б р а т и л и с ь к п р а в о о х р а н и т е л я м » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

В результате полиция задержала 30-летнего подозреваемого. Он признал вину и заявил, что был пьян. С заявлением в полицию обратились уже 26 пострадавших, а объем ущерба оценивается в более 350 тыс. рублей.

До этого в Челябинской области 82-летний пенсионер неделю готовился, чтобы разбить лобовое стекло соседского автомобиля.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пенсионер подходит к автомобилю, дважды ударяет по лобовому стеклу и уходит. По словам владельца автомобиля, причиной недовольства пенсионера стала стиральная машина, которую южноуралец выставлял в общий коридор на время ремонта.