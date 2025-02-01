Автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Таиланде

Автобус с туристами вылетел с дороги в Таиланде, после чего застрял на горе. Об этом случае стало известно в субботу, 1 февраля.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали российские граждане. Происшествие произошло недалеко от перевала Карон – Патонг на острове Пхукет. Группа туристов на автобусе ехала после насыщенной экскурсии.

Тайский водитель автобуса в определенный момент не справился с управлением и слетел с трассы недалеко от отеля. При этом очевидцы сообщили, что местным спасателям пришлось спускать пострадавших людей с автобуса по горе. Госпитализировано 8 человек, в том числе семья с детьми.

В Таиланде иностранец на мотоцикле сбил насмерть туриста из России

На данный момент на месте продолжают работать местные оперативные службы, передает Telegram-канал Shot.

В жаркой стране происходит множество случаев, при которых травмируются туристы из России. Например, до этого 30 января россиянин погиб в городе Паттайя в результате наезда мотоцикла, его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии.