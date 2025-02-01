Под Петербургом люди загорелись в машине Mazda

В Ленинградской области два человека загорелись в автомобиле Mazda. Об этом сообщает петербургская полиция в своем Telegram-канале.

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« С е г о д н я в 1 4 . 2 0 н а 1 0 7 к м . а в т о д о р о г и « С П Б - П с к о в » н е у с т а н о в л е н н ы й в о д и т е л ь , у п р а в л я я а в т о м о б и л е м M a z d a 6 , н е с п р а в и л с я с у п р а в л е н и е м , с ъ е х а л н а о б о ч и н у и в р е з а л с я в с т о л б , п о с л е ч е г о а в т о м о б и л ь з а г о р е л с я , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

В результате аварии водитель и пассажир не выжили. Еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

До этого в массовом ДТП на Московском шоссе у Санкт-Петербурга пострадали шесть человек, в том числе полицейские.

Авария с участием трех автомобилей (один из них был полицейским) произошла утром у дома номер 16 на Московском шоссе. Отмечается, что правоохранители ехали на вызов о хищении. Один из них в результате аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пострадавших госпитализировали. Обстоятельства ДТП устанавливаются.