Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщается в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

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« Н а в н е ш н е й с т о р о н е 3 6 - г о к м М К А Д ( п е р е д с ъ е з д о м № 3 5 А ) с т о л к н у л и с ь н е с к о л ь к о а в т о м о б и л е й . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в е д о м с т в а .

В Дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.