В Приамурье в ДТП погибли три человека

ДТП с участием трех автомашин произошло в Магдагачинском округе Амурской области, в результате три человека погибли на месте, еще один госпитализирован.

Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

" П о л и ц е й с к и е у с т а н а в л и в а ю т о б с т о я т е л ь с т в а д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о п р о и с ш е с т в и я , п р о и з о ш е д ш е г о с е г о д н я в М а г д а г а ч и н с к о м о к р у г е . П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , о к о л о 1 6 : 0 0 ( 1 0 : 0 0 м с к - п р и м . Т А С С ) н а 1 2 0 9 - м к м а в т о д о р о г и " А м у р " п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е а в т о м о б и л я T o y o t a F i e l d e r и д в у х а в т о м о б и л е й K i a . В р е з у л ь т а т е а в т о а в а р и и т р и ч е л о в е к а о т п о л у ч е н н ы х т р а в м с к о н ч а л и с ь н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я , о д и н ч е л о в е к с т р а в м а м и г о с п и т а л и з и р о в а н " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России "Магдагачинский".