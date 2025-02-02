В Приамурье в ДТП погибли три человека
ДТП с участием трех автомашин произошло в Магдагачинском округе Амурской области, в результате три человека погибли на месте, еще один госпитализирован.
Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
"Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня в Магдагачинском округе. По предварительной информации, около 16:00 (10:00 мск - прим. ТАСС) на 1 209-м км автодороги "Амур" произошло столкновение автомобиля Toyota Fielder и двух автомобилей Kia. В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России "Магдагачинский".