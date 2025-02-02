В результате ДТП в Амурской области погибли три человека

В результате столкновения трёх легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области погибли три человека, ещё один пострадал.

Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 1209-м километре автодороги «Амур».

« В р е з у л ь т а т е а в т о а в а р и и т р и ч е л о в е к а о т п о л у ч е н н ы х т р а в м с к о н ч а л и с ь н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я , о д и н ч е л о в е к с т р а в м а м и г о с п и т а л и з и р о в а н в м е д и ц и н с к о е у ч р е ж д е н и е » , — г о в о р и т с я в T e l e g r a m - к а н а л е в е д о м с т в а .

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в результате столкновения трёх автомобилей на 36-м километре внешней стороны МКАД в Москве погиб один человек.