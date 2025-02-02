В результате ДТП в Амурской области погибли три человека

В результате столкновения трёх легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области погибли три человека, ещё один пострадал.

В результате ДТП в Амурской области погибли три человека
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Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла на 1209-м километре автодороги «Амур».

«В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», говорится в Telegram-канале ведомства.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в результате столкновения трёх автомобилей на 36-м километре внешней стороны МКАД в Москве погиб один человек.

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