В результате ДТП в Амурской области погибли три человека
В результате столкновения трёх легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области погибли три человека, ещё один пострадал.
Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 1209-м километре автодороги «Амур».
«В результате автоаварии три человека от полученных травм скончались на месте происшествия, один человек с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в результате столкновения трёх автомобилей на 36-м километре внешней стороны МКАД в Москве погиб один человек.