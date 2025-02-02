Почти вся семья погибла в страшной аварии в российском регионе
Четыре человека стали жертвами страшной аварии на трассе Тюмень — Каменка в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. Еще пять человек получили различные травмы.
Погибли 40-летний мужчина, женщина 37-ми лет и двое их дочерей 11-ти и 13-ти лет. В живых из семьи осталась девочка двух с половиной лет, она в больнице, — сказано в публикации.
В ГАИ объяснили, что семья с тремя детьми из Тюмени на автомобиле Chevrolet возвращалась от бабушки из Ирбита. На трассе машина выехала на «встречку», где произошло столкновение с Ford и LADA. Ранения получили три человека из иномарки и одна женщина из отечественной легковушки. Проезд по трассе был перекрыт, однако позже ограничения сняли. Инспекторы ГАИ регулируют движение вручную.