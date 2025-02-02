Почти вся семья погибла в страшной аварии в российском регионе

Четыре человека стали жертвами страшной аварии на трассе Тюмень — Каменка в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. Еще пять человек получили различные травмы.

П о г и б л и 4 0 - л е т н и й м у ж ч и н а , ж е н щ и н а 3 7 - м и л е т и д в о е и х д о ч е р е й 1 1 - т и и 1 3 - т и л е т . В ж и в ы х и з с е м ь и о с т а л а с ь д е в о ч к а д в у х с п о л о в и н о й л е т , о н а в б о л ь н и ц е , — с к а з а н о в п у б л и к а ц и и .

В ГАИ объяснили, что семья с тремя детьми из Тюмени на автомобиле Chevrolet возвращалась от бабушки из Ирбита. На трассе машина выехала на «встречку», где произошло столкновение с Ford и LADA. Ранения получили три человека из иномарки и одна женщина из отечественной легковушки. Проезд по трассе был перекрыт, однако позже ограничения сняли. Инспекторы ГАИ регулируют движение вручную.

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