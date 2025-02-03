Авария парализовала движение на Ленинградском шоссе

В Москве на Ленинградском шоссе произошла серьезная автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© РИА Новости

« Н а Л е н и н г р а д с к о м ш о с с е ( в р а й о н е д . 3 , с т р . 1 ) п р о и з о ш л о Д Т П с п о с л е д у ю щ и м в о з г о р а н и е м а в т о м о б и л я . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и к а н а л а .

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, пробка растянулась на два километра. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.