На видео попало лобовое столкновение Lada и Ford

В Ростовской области 2 февраля столкнулись автомобили Lada и Ford. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов сегодня».

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« С е р ь е з н о е Д Т П п р о и з о ш л о с е г о д н я у т р о м в О к т я б р ь с к о м с е л ь с к о м р а й о н е , н а 2 2 - м к и л о м е т р е т р а с с ы Н о в о ч е р к а с с к — К а м е н о л о м н и » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Видеорегистратор автомобиля Ford Focus запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как автомобиль Lada едет по дороге, чередуя полосы движения. После этого машина выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль Ford.

Уточняется, что за рулем Lada был 83-летний мужчина, который в настоящее время находится в больнице с травмами после ДТП.

До этого сообщалось, что под Кызылом на 191-м км автодороги Шарыпово-Ужур-Балахта автобус с 10 пассажирами вылетел в кювет.

Уточняется, что инцидент произошел 3 февраля. За рулем автобуса был 54-летний мужчина. В результате ДТП пострадали два человека, их госпитализировали в районную больницу поселка Балахта.

Ранее авария парализовала движение на Ленинградском шоссе в Москве.