В Ленобласти произошло лобовое столкновение автобуса со снегоуборщиком

На федеральной трассе "Нарва" на западе Ленинградской области в сложных дорожных условиях произошло лобовое столкновение рейсового автобуса со снегоуборочной машиной. В ДТП погибли два человека, пострадали 17, в том числе ребенок. Возбуждено два уголовных дела.

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Автобус международного перевозчика Lux Express под управлением 49-летнего водителя перевозил 22 пассажира рейса Таллин - Петербург. Этот маршрут после закрытия границы с Финляндией остается почти единственной сухопутной связью между ЕС и РФ. Поскольку автомобильный пункт пропуска на российско-эстонской границе закрыт на ремонт, люди доехали из Таллина до Нарвы, перешли границу пешком и продолжили путь из Ивангорода на другом автобусе. Среди них находились 16 граждан России, три гражданина Эстонии, два гражданина Германии, по одному гражданину Молдавии и Польши.

В ДТП погибли два человека, пострадали 17, в том числе ребенок. Возбуждено два уголовных дела.

В 15 километрах от границы на полосе движения автобуса по неизвестной причине оказался встречный грузовик, которым управлял 38-летний мужчина. И он, и водитель автобуса выжили во время страшного удара, но были госпитализированы в тяжелом состоянии, как и два пассажира автобуса. На месте аварии погибла семейная пара. Еще 13 пассажиров автобуса были доставлены в Кингисеппскую межрайонную больницу. Девятерых после осмотра отпустили: они не получили серьезных травм. А двух тяжелых пациентов срочно отправили в Ленинградскую областную больницу.

По факту полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Еще одно дело расследуется управлением СК РФ по Ленобласти. Оно возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Круг возможных фигурантов может не ограничиться только водителями.