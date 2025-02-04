В Самарской области столкнулись микроавтобус и "десятка"

В 7:34 ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего мужчины ехал по 18-му км трассы Тольятти - Ташелка недалеко от поселка Нижнее Санчелеево. В какой-то момент водитель потерял контроль над машиной, ее занесло и она врезалась во встречный микроавтобус Volkswagen Caravelle с пятью пассажирами в салоне.

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Оба автомобиля от удара выбросило в кювет. Пожарным-спасателям ПСЧ № 149 пришлось деблокировать зажатого владельца легковушки. Медики доставили его в больницу с множественными травмами, сообщили в региональном центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Водителю и пассажирам микроавтобуса врачебная помощь не понадобилась.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Ранее мы писали подробности аварии "Гранты" и китайской иномарки в Самаре. В отечественной легковушке находился отец-одиночка с сыном и слепой матерью. Всего в той аварии пострадали 4 человека.