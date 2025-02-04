Автомобиль Honda вмерз во льды Байкала

Автомобиль Honda Freed вмерз во льды Байкала. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Уде».

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« Х о н д а Ф р и д » д а в н е н ь к о в м е р з л а в л е д г д е - т о в р а й о н е о с т р о в а К о к у й , К а б а н с к и й р а й о н . У ш л а н е г л у б о к о , о т т о г о и с т р а н н о . В о д и т е л ь т а к и о с т а в и л м а ш и н у с т о я т ь н а м е с т е , к о г д а з а е х а л в в о д у , н е п ы т а я с ь е е в ы з в о л и т ь » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах автомобиль Honda, который вмерз в лед. При этом видно, что машина только наполовину погрузилась в Байкал.

До этого в Прокопьевске Кемеровской области мужчина на мотобуксировщике проломил стену АЗС.

На опубликованном видео видно, что мужчина на мотособаке (небольшой гусеничный буксировщик с прицепленными санями) въехал на территорию АЗС. После этого он выпал из саней, а транспортное средство поехало дальше, проломило стену павильона автозаправки и оказалось внутри, повредив стеллажи с товарами. На место происшествия прибыл наряд Росгвардии.

Ранее тигры наблюдали за людьми на трассе в Приморье.