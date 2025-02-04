Telegram-канал Mash пишет, что сооснователь международной сети магазинов одежды Oodji⁠⁠ Дмитрий Гарбузов попал в аварию на Обводном канале в Петербурге. По данным источника, сам он не получил серьезных травм, однако в ДТП погиб другой участник — 62-летний мужчина. Инцидент, как пишет канал, произошел поздно вечером 3 февраля.

По предварительным данным, 27-летний мигрант за рулем Hyundai сбил остановившегося в левом ряду из-за поломки мужчину. Затем иномарка протаранила его припаркованный Volkswagen и врезалась в BMW с Гарбузовым за рулем. По факту аварии инициирована проверка. Все детали и обстоятельства уточняются.

Ранее пять человек погибли и трое пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирской области. Авария произошла на шестом километре трассы между населенными пунктами Усть-Тарка и Богословка.

Стали известны детали ДТП, в котором погиб экс-советник главы Тувы

До этого также сообщалось о массовом столкновении нескольких автомобилей на внешней стороне 36-го километра МКАД. В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором можно было увидеть перевернувшееся на бок одно из транспортных средств. Также появилась информация, что в аварии погиб один человек. Движение в районе ДТП было незначительно затруднено.