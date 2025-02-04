В Новой Москве внедорожник Tank 500 сбил на переходе трех человек
В Новой Москве внедорожник Tank 500 наехал на пешеходов на переходе. Два человека погибли, один пострадал. Об этом пишет РБК.
Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, на улице Героя России Чернышова в районе дома 11.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Tank 500 совершил наезд на трех пешеходов. В результате дорожной аварии два пешехода от полученных травм скончались на месте и один пешеход госпитализирован с травмами различной степени тяжести», — пояснили в столичной Госавтоинспекции.
В столичной прокуратуре уточнили, что водитель автомобиля 1995 года рождения сбил двух женщин и мужчину. Горожанки погибли на месте, мужчину экстренно госпитализировали.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.