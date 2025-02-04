В Новой Москве внедорожник Tank 500 сбил на переходе трех человек

В Новой Москве внедорожник Tank 500 наехал на пешеходов на переходе. Два человека погибли, один пострадал. Об этом пишет РБК.

Инцидент произошел во вторник, 4 февраля, на улице Героя России Чернышова в районе дома 11.

« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , в о д и т е л ь а в т о м о б и л я T a n k 5 0 0 с о в е р ш и л н а е з д н а т р е х п е ш е х о д о в . В р е з у л ь т а т е д о р о ж н о й а в а р и и д в а п е ш е х о д а о т п о л у ч е н н ы х т р а в м с к о н ч а л и с ь н а м е с т е и о д и н п е ш е х о д г о с п и т а л и з и р о в а н с т р а в м а м и р а з л и ч н о й с т е п е н и т я ж е с т и » , — п о я с н и л и в с т о л и ч н о й Г о с а в т о и н с п е к ц и и .

В столичной прокуратуре уточнили, что водитель автомобиля 1995 года рождения сбил двух женщин и мужчину. Горожанки погибли на месте, мужчину экстренно госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.