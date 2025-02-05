Более 30 человек пострадали при падении автобуса с трассы в Анталье

Междугородний автобус вылетел с трассы в турецкой провинции Анталья. Как сообщает телеканал TRT Haber, пострадали 33 человека.

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Инцидент произошел в районе Газипаша. Автобус направлялся из Антальи в Адыяман на востоке Турции. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги в кювет. Агентство DHA уточняет, что транспортное средство упало с высоты в 25 метров.

На место происшествия были направлены многочисленные бригады медиков, полиции и пожарных. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних, всех раненых госпитализировали в ближайшие больницы. Состояние 10 человек оценивается как тяжелое.

Напомним, что 3 февраля в Омской области автобус с пятью пассажирами съехал в кювет, в результате чего пострадали две женщины. Авария произошла в деревне Березянка — по предварительной информации, водитель не справился с управлением.