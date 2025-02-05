В Подмосковье BMW разорвало пополам после крупной аварии

В подмосковном Чехове BMW разорвало пополам после аварии на трассе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Инцидент произошел в 0.20 на трассе Москва - Симферополь. 20-летний водитель BMW в районе 73 километра потерял управление и вылетел с дороги. Автомобиль на огромной скорости вылетел в кювет и врезался в столб - машину разорвало.

Водитель иномарки скончался, его пассажир получил травмы. По факту этого происшествия проводится проверка.