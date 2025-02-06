В Минэкономики назвали число ДТП с участием экспериментальных беспилотных авто

В ходе эксперимента по использованию беспилотных транспортных средств в России произошло 36 ДТП с их участием. Как сообщает РБК, об этом стало известно из письма министра экономического развития Максима Решетникова, которое он направил главе правительства Михаилу Мишустину.

26 из 36 аварий случились, когда беспилотники находились в автоматизированном режиме — водитель вмешивался в процесс лишь в случае необходимости. Еще 10 ДТП произошли, когда испытатель сам управлял транспортным средством. Два инцидента произошли по вине беспилотника, а остальные — по вине «другого участника».

Сам экспериментальный правовой режим (ЭПР) по тестированию беспилотников проводился с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. Решетников подвел итоги эксперимента: за это время роботакси совершили 92 тысячи поездок, из которых 70 тысяч в Сириусе, 20 тысяч — в Иннополисе, 2 тысячи — в Ясенево. Поездки совершались с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, а также на беспилотных авто, которые управляются операторами в случае необходимости дистанционно.