В Петербурге автобус устроил массовое ДТП

В Санкт-Петербурге «лазурный» автобус протаранил несколько автомобилей, сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер».

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« А в т о б у с п о в р е д и л н е с к о л ь к о а в т о н а Б е л г р а д с к о й у л и ц е . С н а ч а л а о д н у м а ш и н у з а д е л , а п о т о м д р у г у ю , т а к ч т о в ы л е т е л и с т е к л а . А в т о м о б и л ь Toyota оказался в светофоре», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, после ДТП водители автобуса и Toyota говорили между собой на повышенных тонах. О пострадавших не сообщается.

Местные жители прозвали автобусы «лазурными» за характерный цвет.

До этого в Подмосковье водитель автобуса попытался проскользнуть через переезд на станции «Талышская» прямо перед поездом. В результате состав снес транспортное средство с рельсов и протащил его, после чего автобус едва не упал на бок.

В ДТП никто не пострадал. Находились ли в автобусе пассажиры, не сообщается.

Ранее в Турции пассажирский автобус скатился в пропасть.