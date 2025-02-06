Массовая автомобильная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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« Н а в н е ш н е й с т о р о н е 6 4 - г о к м М К А Д ( в р а й о н е с ъ е з д а № 6 5 ) п р о и з о ш л о Д Т П с у ч а с т и е м н е с к о л ь к и х а в т о м о б и л е й . Н а м е с т е р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы г о р о д а . О б с т о я т е л ь с т в а п р о и з о ш е д ш е г о и и н ф о р м а ц и я о п о с т р а д а в ш и х у т о ч н я ю т с я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и к а н а л а .

Отмечается, что движение затруднено на 4 км. В ведомстве посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Уфе автомобиль Lada врезался в 11-летнего мальчика на остановке «Госцирк».

Камера, установленная на автобусе, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как из автобуса выходят пассажиры, в том числе школьник. В этот момент в остановку врезается легковой автомобиль, который сносит школьника. Уточняется, что от удара ребенок отлетел на несколько метров.

Ранее в Подмосковье массовое ДТП с фурой, автобусом и «легковушками» попало на видео.