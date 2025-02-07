Пьяная россиянка устроила ДТП на правительственном авто в Индии

Пьяная россиянка устроила жесткую аварию на правительственном автомобиле в Индии. Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате происшествия пострадали три человека.

По информации канала, ДТП случилось накануне в индийском городе Райпур. Легковой автомобиль Tata Indigo с номерами правительства Индии ехал по выделенной дороге. На большой скорости машина протаранила мопед с тремя молодыми парнями — от удара их отбросило на несколько метров.

По словам очевидцев, на водительском сиденье машины находился местный правительственный адвокат. У него на коленях сидела брюнетка, которая управляла транспортным средством. Оба были сильно пьяны.

Когда приехала полиция, дама устроила скандал. И адвокат, и девушка были задержаны до выяснения всех обстоятельств дела. По информации местных СМИ, виновницей аварии оказалась уроженка Ташкента, которая имеет гражданство РФ, а в Индию въехала по туристической визе.