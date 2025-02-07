Четыре человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

В Белгороде полицейские выясняют обстоятельства аварии с участием скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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Инцидент произошел на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По предварительной информации, водитель машины марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии переднюю и боковую части кареты скорой помощи смяло.

В результате спасти двух медиков не удалось. Еще четырем пострадавшим понадобилась помощь врачей.

« С т р а в м а м и р а з л и ч н о й с т е п е н и т я ж е с т и в м е д и ц и н с к и е у ч р е ж д е н и я д о с т а в л е н ы о б а в о д и т е л я , а т а к ж е д в а п а с с а ж и р а а в т о м о б и л я B M W , о д н о м у и з к о т о р ы х 2 8 л е т » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

На данный момент полиция проводит все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

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