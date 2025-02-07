На видео попало, как гаишники задавили женщину на пешеходном переходе

В Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем ДТП, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как женщина идет через пешеходный переход. В этот момент подъезжает полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маяками и наезжает на москвичку. Женщина ударяется о капот, от чего подлетает и переворачивается в воздухе, а затем падает на землю.

По данным источника, инцидент произошел 5 февраля на улице Донецкой.

До этого в Москве возле метро Ховрино водители такси и пассажирского автобуса устроили драку по неизвестной причине. При этом конфликтующие мешали движению транспорта.

По словам очевидцев, водитель такси протащил 10 метров водителя автобуса на своей двери, когда тот пытался с ним что-то выяснить. В результате драки у водителя автобуса пошла кровь из носа. Также известно, что после конфликта таксист скрылся с места происшествия.