Porsche жены актера Матросова столкнулся с полицейской машиной в Москве

Автомобиль Porsche, принадлежащий жене актера Дениса Матросова, столкнулся с полицейской машиной в Москве, пострадали два человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, столкновение произошло около 11:00 мск в районе Лианозово. Автомобиль Porche, зарегистрированный на Оксану Рудич-Каструбину - жену актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной.

В результате аварии пострадали два человека, на месте ДТП три машины скорой помощи и шест машин ДПС, утверждает канал.

© соцсети

« Б ы л а л и ж е н а а р т и с т а з а р у л е м , с е й ч а с в ы я с н я е т с я . С а м М а т р о с о в з а я в и л , ч т о с е г о с у п р у г о й « в с е в п о р я д к е » » , - п и ш е т S h o t .

При этом, по информации агентства «Москва», в результате аварии с участием их служебного авто и Porsche в Лианозово получили травмы двое полицейских.

А телеканал 360 утверждает, что за рулем Porche был сам Денис Матросов, который отвез сына в школу и возвращался домой. У артиста повреждена нога, утверждает источник издания.

Ранее в Москве автомобилисты устроили дорожные разборки со стрельбой после ДТП. Авария случилась на Кавказском проспекте — Mercedes-Benz врезался в Toyota. В ходе конфликта один из мужчин, приехавших на «помощь» водителю Mercedes-Benz, достал травматическое оружие, выстрелил в воздух, а после силой вытащил автомобилиста из Toyota. В ситуацию своевременно вмешались сотрудники ДПС. О пострадавших не сообщалось.