Появились подробности ДТП с актером Матросовым и полицейским авто в Москве
Российский актер Денис Матросов был за рулем автомобиля Porsche, попавшего в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Об этом со ссылкой на источник из окружения артиста пишет ТАСС.
Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной.
«В результате ДТП с участием полиции пострадал актер Денис Матросов, у него повреждена нога. Он отвез сына в школу и возвращался домой, проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора, когда столкнулся со служебным автомобилем», - пояснил источник из окружения артиста.
По его словам, актер находится в шоковом состоянии.
Telegram-канал Shot в свою очередь отметил, что второй пострадавший в результате ДТП - сотрудник ДПС, который был в служебной машине. Он находится в тяжелом состоянии.
При этом на автомобиле Porsche, который оформлен на жену артиста Оксану Рудич-Каструбину, числится девять штрафов за январь этого года, на почти на 10 тысяч рублей, утверждает канал.