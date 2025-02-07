Появились подробности ДТП с актером Матросовым и полицейским авто в Москве

Российский актер Денис Матросов был за рулем автомобиля Porsche, попавшего в ДТП с участием полицейской машины в Москве. Об этом со ссылкой на источник из окружения артиста пишет ТАСС.

Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене актера Дениса Матросова, известного по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной.

« В р е з у л ь т а т е Д Т П с у ч а с т и е м п о л и ц и и п о с т р а д а л а к т е р Д е н и с М а т р о с о в , у н е г о п о в р е ж д е н а н о г а . О н о т в е з с ы н а в ш к о л у и в о з в р а щ а л с я д о м о й , п р о е з ж а л п е р е к р е с т о к н а з е л е н ы й с и г н а л с в е т о ф о р а , к о г д а с т о л к н у л с я с о с л у ж е б н ы м а в т о м о б и л е м » , - п о я с н и л и с т о ч н и к и з о к р у ж е н и я а р т и с т а .

По его словам, актер находится в шоковом состоянии.

Telegram-канал Shot в свою очередь отметил, что второй пострадавший в результате ДТП - сотрудник ДПС, который был в служебной машине. Он находится в тяжелом состоянии.

При этом на автомобиле Porsche, который оформлен на жену артиста Оксану Рудич-Каструбину, числится девять штрафов за январь этого года, на почти на 10 тысяч рублей, утверждает канал.