Актер Матросов впервые прокомментировал ДТП с полицейским авто в Москве
Актер Денис Матросов, известный по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», прокомментировал ДТП с полицейской машиной в Москве. Он заявил, что находится в состоянии шока, передает Telegram-канал Shot.
Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене Матросова, столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной. Агентство ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста сообщило, что Матросов был за рулем автомобиля Porsche.
Появились подробности ДТП с актером Матросовым и полицейским авто в Москве
«Слушайте, я сейчас нахожусь в таком, мягко говоря, шоковом состоянии, переживаю за ребят, которые ехали на второй машине. Дай Бог, чтобы все у них обошлось», — отметил Матросов.