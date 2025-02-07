Актер Матросов впервые прокомментировал ДТП с полицейским авто в Москве

Актер Денис Матросов, известный по сериалам «Кармелита», «Две жизни» и «Остановка по требованию», прокомментировал ДТП с полицейской машиной в Москве. Он заявил, что находится в состоянии шока, передает Telegram-канал Shot.

Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене Матросова, столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной. Агентство ТАСС со ссылкой на источник из окружения артиста сообщило, что Матросов был за рулем автомобиля Porsche.

Появились подробности ДТП с актером Матросовым и полицейским авто в Москве