Зампрокурора Красноярска впал в кому после ДТП

Заместитель прокурора Красноярска Руслан Галеев вместе с женой попал в ДТП, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, ДТП произошло накануне поздно вечером. Галеев с женой выезжал на автомобиле Kia с территории двора и не убедился, что дорога пуста. Он столкнулся с автомобилем Merсеdes, который двигался по главной.

« П о с т р а д а л и ч е т ы р е ч е л о в е к а , д в о е и з M e r с е d e s , Р у с л а н Г а л е е в и е г о ж е н а . С о т р у д н и к к р а с н о я р с к о й п р о к у р а т у р ы б ы л д о с т а в л е н в б о л ь н и ц у в т я ж е л о м с о с т о я н и и , с е й ч а с о н н а х о д и т с я в к о м е » , - о т м е ч а е т и з д а н и е .

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Информацию о ДТП и госпитализации зампрокурора подтвердили NGS24.RU в прокуратуре региона, отметив, что организована служебная проверка.

При этом источник издания сообщил, что в момент аварии за рулем Mercedes был 22-летний Арсен Симонян, сын президента федерации спортивной борьбы Красноярского края Рафика Симоняна. За 2024 год на его счету 25 штрафов за превышение скорости.

В свою очередь в ГАИ отметили, что оба участника ДТП были трезвыми.

Сегодня стало известно, что автомобиль Porsche, принадлежащий жене российского актера Дениса Матросова, столкнулся с полицейской машиной. В результате аварии пострадали два человека. По информации СМИ, Porsche ехал на зеленый свет, а машина ДПС двигалась с включенной сиреной.