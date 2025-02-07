Зампрокурора Красноярска впал в кому после ДТП
Заместитель прокурора Красноярска Руслан Галеев вместе с женой попал в ДТП, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным канала, ДТП произошло накануне поздно вечером. Галеев с женой выезжал на автомобиле Kia с территории двора и не убедился, что дорога пуста. Он столкнулся с автомобилем Merсеdes, который двигался по главной.
«Пострадали четыре человека, двое из Merсеdes, Руслан Галеев и его жена. Сотрудник красноярской прокуратуры был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он находится в коме», - отмечает издание.
Информацию о ДТП и госпитализации зампрокурора подтвердили NGS24.RU в прокуратуре региона, отметив, что организована служебная проверка.
При этом источник издания сообщил, что в момент аварии за рулем Mercedes был 22-летний Арсен Симонян, сын президента федерации спортивной борьбы Красноярского края Рафика Симоняна. За 2024 год на его счету 25 штрафов за превышение скорости.
В свою очередь в ГАИ отметили, что оба участника ДТП были трезвыми.
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