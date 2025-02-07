В Белгороде завели дело по факту гибели двух фельдшеров скорой в ДТП

Уголовное дело по факту гибели в ДТП двух фельдшеров скорой медицинской помощи завели в Белгороде, сообщили в областной прокуратуре.

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Напомним, что трагедия произошла около двух часов ночи: иномарка и "скорая" столкнулись на перекрестке улицы Попова и проспекта Славы. Два фельдшера погибли на месте, водитель "скорой" с травмами госпитализирован, как и управлявший иномаркой мужчина, а также его пассажиры.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд иномарки на запрещающий сигнал светофора.

В прокуратуре города Белгорода расследование уголовного дела о смертельном ДТП взяли на контроль.