Машина на большой скорости сбила школьника в Батайске

В Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника.

Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

« Д Т П п р о и з о ш л о н а п е р е к р е с т к е А с т р а х а н с к о й и Г р у з и н с к о й . О т м о щ н о г о у д а р а р е б е н к а п о д к и н у л о в в е р х , п о т о м о н о т л е т е л в с т о р о н у . О е г о с о с т о я н и и п о к а н и ч е г о н е и з в е с т н о » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник с портфелем идет по тротуару, затем подходит к дороге и начинает быстро бежать, в этот момент его сбивает красный легковой автомобиль. От удара несовершеннолетний отлетает в сторону. На кадрах также видно, что школьник перебегал в месте, необорудованном для переходов.

До этого сообщалось, что в Москве патрульный автомобиль наехал на пешехода.

На кадрах с видеорегистратора видно, как женщина идет через пешеходный переход. В этот момент подъезжает полицейский автомобиль и наезжает на москвичку, которая от удара подлетает и переворачивается в воздухе.