Два фельдшера погибли из-за бойца ММА на BMW X7

В Белгороде два фельдшера погибли в результате столкновения машины скорой помощи с автомобилем тренера ММА Рамазаном Гаджимурадовым. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Трагедия произошла на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Согласно информации источника, 31-летний спортсмен управлял внедорожником BMW X7 — при этом Гаджимурадов проехал на красный свет на скорости более 100 км/ч. В результате автомобиль тренера на полной скорости врезался в бок машины скорой помощи, из-за чего ту отбросило в стену здания.

В аварии погибли два фельдшера — 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. Сам Рамазан Гаджимурадов получил травмы, их тяжесть не называется.

Кроме того, в сеть также попало видео с камеры наружного наблюдения, на котором запечатлен момент столкновения. На нем можно увидеть, как внедорожник Гаджимурадова на полной скорости врезается в бок машины скорой помощи.

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