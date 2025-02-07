В Югре в ДТП с грузовиком погибли три человека

Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре устанавливают обстоятельства столкновения грузовика с иномаркой, в результате которого три человека погибли, еще два получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , о к о л о 2 0 : 2 0 ( 1 8 : 2 0 м с к ) н а 8 6 4 - м к м а в т о д о р о г и Т ю м е н ь - Х а н т ы - М а н с и й с к п р о и з о ш л о с т о л к н о в е н и е M i t s u b i s h i и " К а м а з а " . В р е з у л ь т а т е т р и ч е л о в е к а п о г и б л и и д в а п о л у ч и л и т р а в м ы , в к л ю ч а я н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о " , - с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.