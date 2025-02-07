В Югре в ДТП с грузовиком погибли три человека
Сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре устанавливают обстоятельства столкновения грузовика с иномаркой, в результате которого три человека погибли, еще два получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.
"По предварительным данным, около 20:20 (18:20 мск) на 864-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло столкновение Mitsubishi и "Камаза". В результате три человека погибли и два получили травмы, включая несовершеннолетнего", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.