"Трасса смерти" снова собрала жатву: в ХМАО при столкновении автомобилей погибли трое

На "трассе смерти" между Тюменью и Ханты-Мансийском произошла страшная авария - столкнулись Mitsubishi и "КАМАЗ".

Все произошло на 864 километре трассы в Ханты-Мансийском районе. О причинах столкновения автомобилей пока нет информации, уточнили в телеграм-канале ГИБДД по ХМАО. Однако жертвы есть и их несколько.

Трое человек погибли на месте аварии, еще двое - получили травмы. Один из выживших при столкновении - несовершеннолетний. Обстоятельства этой аварии выясняют специалисты.

Ранее сообщалось о другой аварии на этой трассе - тогда погибли двое югорчан.

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