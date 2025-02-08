Семейная поездка на Пхукет закончилась трагедией для российской семьи

В Таиланде после серьезного ДТП умерла 40-летняя россиянка Анастасия Шемчук, сообщает KP.RU. Жительница Подмосковья приехала на Пхукет отдыхать с мужем и сыном-подростком.

В один из дней женщина арендовала скутер и поехала изучать остров с 14-летним сыном. Будучи неопытным водителем, она набрала высокую скорость и не справилась с управлением транспортного средства, после чего врезалась в автомобиль.

В результате аварии сын вылетел на дорогу и отделался парой ушибов, а Шемчук получила тяжелые травмы. Сложности возникли сразу после госпитализации женщины — у нее оказалась отрицательная группа крови, которой не было в местном банке крови.

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Близкие пострадавшей через соцсети искали доноров, но это осложнялось тем, что вторая отрицательная группа крайне редко встречается у тайцев. В итоге Шемчук скончалась после нескольких операций. Решается вопрос о транспортировке тела россиянки на родину.

Ранее стало известно, что россиянка решила сделать селфи на скале в Анталье и внезапно сорвалась с нее. Девушку доставили в больницу с серьезной травмой ноги. Упавшую туристку заметили местные жители. Они позвонили экстренным службам, после чего на место прибыли полицейские и скорая помощь. Медики подняли ее на носилках к дороге, после чего госпитализировали.