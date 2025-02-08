Во Владивостоке на Снеговой Пади 8 февраля автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

« С е г о д н я н а А д м и р а л а С м и р о н о в а а в т о м о б и л ь с б и л р е б е н к а , к о т о р ы й н е о ж и д а н н о в ы ш е л н а д о р о г у . К а м е р а з а ф и к с и р о в а л а м о м е н т с т о л к н о в е н и я . Н а к а д р а х в и д н о , к а к м а л ь ч и к л е ж и т б е з д в и ж е н и я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть и движущийся автомобиль его сбивает. Несовершеннолетний отлетает от автомобиля, водитель подбегает к пострадавшему, но школьник не реагирует. Затем к месту происшествия подходят несколько человек, мужчина кому-то звонит.

На кадрах также видно, что несовершеннолетний перебегал в месте, необорудованном для переходов.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в городе Батайске автомобиль сбил школьника. ДТП произошло на перекрестке Астраханской и Грузинской. От мощного удара ребенка подкинуло вверх, потом он отлетел в сторону.