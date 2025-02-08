В Анапе водитель в BMW без номеров устроил гонки на пляже

В Анапе мужчина в BMW без номеров устроил гонки на пляже, пытаясь найти свою собаку. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

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В ведомстве рассказали, что мужчина, создавший риск для себя и окружающих, является местным жителем с большим количеством неоплаченных штрафов, которые были получены за прошлые правонарушения.

Согласно посту, в отношении водителя составили 21 протокол об административных правонарушениях, в том числе за езду без номеров, несоблюдение правил дорожного движения, отсутствие прав и уклонение от исполнения наказания. Сотрудники правоохранительных органов провели с мужчиной профилактическую беседу, предложили ему без автомобиля поучаствовать вместе с другими волонтерами в ликвидации выброса мазута на пляжах Анапы после крушения танкеров в Керченском проливе и намерены направить материалы в суд, который изберет для него меру пресечения.

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