В Мексике при столкновении автобуса с грузовиком погибли более 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении автобуса с грузовиком в районе города Эскарсега на юге Мексики, сообщила местная радиостанция XEVT.

Журналисты выяснили, что пассажирский автобус направлялся из Канкуна (штат Кинтана-Роо) в Комалькалько (штат Табаско). По предварительной информации, авария произошла, когда грузовик выехал на встречную полосу. Это привело к лобовому столкновению двух машин, которые загорелись после этого.

Ссылаясь на Национальную гвардию, радиостанция уточнила, что в этот момент в автобусе находились 39 пассажиров. К настоящему моменту известно, что в живых осталось только восемь из них.

Губернатор Табаско Хавьер Мэй, комментируя ситуацию на своей странице в соцсети Х, подтвердил случившееся и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в Англии оказалось нарушено железнодорожное сообщение между Ливерпулем и Манчестером. Это произошло из-за упавшего на рельсы автомобиля. Машина сначала пробила бетонное ограждение неподалеку от города Солфорд, а затем упала на рельсы.