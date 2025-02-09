В Подмосковье водитель каршеринга устроил смертельное ДТП

Водитель каршеринга устроил смертельную аварию в Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

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Инцидент произошел на 69 километре Носовихинского шоссе. Водитель арендного Jetta выехал на встречную полосу и столкнулся с "ВАЗ-2115".

В аварии погиб пассажир одного из автомобилей, травмы получили двое взрослых и двухлетний ребенок. Обстоятельства аварии устанавливает полиция. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть".