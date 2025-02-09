В Бурятии семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем возле села Ошурково в Иволгинском районе Бурятии.
Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Бурятия.
"По предварительным данным, сегодня около 10:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) вблизи с. Ошурково 38-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio при выполнении обгона совершил столкновение с автомобилем Toyota Hiace под управлением 57-летнего водителя. В результате ДТП в медицинское учреждение обратились 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
Микроавтобус не следовал по маршруту, а выполнял частную перевозку группы людей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.