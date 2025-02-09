В Бурятии семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем возле села Ошурково в Иволгинском районе Бурятии.

Об этом сообщается в телеграм-канале МВД по Республике Бурятия.

" П о п р е д в а р и т е л ь н ы м д а н н ы м , с е г о д н я о к о л о 1 0 : 0 0 ( 0 5 : 0 0 м с к - п р и м . Т А С С ) в б л и з и с . О ш у р к о в о 3 8 - л е т н и й в о д и т е л ь а в т о м о б и л я T o y o t a C o r o n a P r e m i o п р и в ы п о л н е н и и о б г о н а с о в е р ш и л с т о л к н о в е н и е с а в т о м о б и л е м T o y o t a H i a c e п о д у п р а в л е н и е м 5 7 - л е т н е г о в о д и т е л я . В р е з у л ь т а т е Д Т П в м е д и ц и н с к о е у ч р е ж д е н и е о б р а т и л и с ь 7 ч е л о в е к , в т о м ч и с л е д в о е н е с о в е р ш е н н о л е т н и х " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Микроавтобус не следовал по маршруту, а выполнял частную перевозку группы людей. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства аварии.