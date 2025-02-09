В Новосибирской области человек погиб при массовом ДТП на трассе
Пять автомобилей столкнулись на трассе Р-254 "Северный обход" в Новосибирской области.
Один из водителей погиб, еще трое пострадали, сообщили в региональной госавтоинспекции.
"По предварительной информации, 9 февраля около 12:30 (08:30 мск - прим. ТАСС) на территории Коченевского района водитель 1970 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Камаз", двигаясь со стороны Омска в сторону Новосибирска в районе 30-го км автодороги Р-254 "Северный обход", выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Nissan, двигавшимся во встречном направлении", - сказано в сообщении.
После этого "Камаз" столкнулся с встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением водителя 1956 года рождения и попутным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, который впоследствии столкнулся с автомобилем "Тойота Королла" под управлением водителя-женщины, двигавшимся со стороны Новосибирска.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Prado 1956 года рождения погиб. Медицинская помощь также понадобилась трем водителям: "Камаза", Nissan и Toyota. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.
По прогнозу синоптиков, с 9 февраля в Новосибирскую область пришло потепление, которое сопровождается метелью и плохой видимостью. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на региональных трассах в усиленном режиме проводится очистка проезжей части, работает около 1 тыс. единиц техники. Жителей области также просят быть предельно внимательными в период непогоды и по возможности отказаться от дальних поездок.