В Новосибирской области человек погиб при массовом ДТП на трассе

Пять автомобилей столкнулись на трассе Р-254 "Северный обход" в Новосибирской области.

Один из водителей погиб, еще трое пострадали, сообщили в региональной госавтоинспекции.

" П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , 9 ф е в р а л я о к о л о 1 2 : 3 0 ( 0 8 : 3 0 м с к - п р и м . Т А С С ) н а т е р р и т о р и и К о ч е н е в с к о г о р а й о н а в о д и т е л ь 1 9 7 0 г о д а р о ж д е н и я , у п р а в л я я г р у з о в ы м а в т о м о б и л е м " К а м а з " , д в и г а я с ь с о с т о р о н ы О м с к а в с т о р о н у Н о в о с и б и р с к а в р а й о н е 3 0 - г о к м а в т о д о р о г и Р - 2 5 4 " С е в е р н ы й о б х о д " , в ы е х а в н а п о л о с у в с т р е ч н о г о д в и ж е н и я , с о в е р ш и л с т о л к н о в е н и е с а в т о м о б и л е м N i s s a n , д в и г а в ш и м с я в о в с т р е ч н о м н а п р а в л е н и и " , - с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

После этого "Камаз" столкнулся с встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado под управлением водителя 1956 года рождения и попутным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, который впоследствии столкнулся с автомобилем "Тойота Королла" под управлением водителя-женщины, двигавшимся со стороны Новосибирска.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Prado 1956 года рождения погиб. Медицинская помощь также понадобилась трем водителям: "Камаза", Nissan и Toyota. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.

По прогнозу синоптиков, с 9 февраля в Новосибирскую область пришло потепление, которое сопровождается метелью и плохой видимостью. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что на региональных трассах в усиленном режиме проводится очистка проезжей части, работает около 1 тыс. единиц техники. Жителей области также просят быть предельно внимательными в период непогоды и по возможности отказаться от дальних поездок.