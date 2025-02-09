В Красноярском крае в ДТП с чистящим снег грузовиком погиб подросток

Легковая машина столкнулась с грузовиком "Камаз", который чистил снег на трассе в Красноярском крае.

В результате ДТП 15-летний подросток погиб, а водитель легковушки попала в больницу, сообщили в пресс-служе краевой Госавтоинспекции.

" В р е з у л ь т а т е а в а р и и в о д и т е л ь Toyota с различными травмами была доставлена скорой помощью в медицинское учреждение, ее 15-летний сын, который находился на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, днем 9 февраля на 176-м км автодороги Р-412 Шарыпово - Ужур - Балахта Балахтинского района женщина 1979 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Premio, не справилась с управлением и столкнулась с попутным грузовым автомобилем "Камаз" под управлением водителя 1986 года рождения, который в этот момент проводил чистку проезжей части.