Депутат из Саратовской области погиб в ДТП

В Петровском районе Саратовской области прощаются с депутатом Петровского районного собрания Сергеем Борисовичем Анисимовым, трагически погибшем в ДТП на 63-м году жизни, сообщает в своем Telegram-канале глава района Максим Калядин.

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" М н о г и е г о д ы Сергей Борисович посвятил работе в сельском хозяйстве, больше 10 лет возглавлял фермерское хозяйство в Новозахаркино. Был депутатом местного совета депутатов и районного собрания. Он был очень ответственным человеком, образцом преданности делу, когда необходимо - проявлял твёрдую принципиальность. Переживая невосполнимую утрату, мы сохраним светлую и добрую память о нем. Приношу глубочайшие соболезнования всем родным и близким Сергея Борисовича. Вечная память!" - говорится в сообщении.

Между тем региональное управление МВД в своем Telegram-канале сообщает о ДТП, произошедшем в пятницу вечером возле Петровска. По данным ГИБДД, находясь за рулем автомобиля "Танк-500", водитель допустил съезд с дороги, из-за чего автомобиль перевернулся, а сам водитель погиб.