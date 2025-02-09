В Дагестане спортсмены спасли людей из упавшего в канал автомобиля

Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Из ловушки людей спасли трое парней, двое из которых оказались спортсменами. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

© Эхо Дагестана/Telegram

Меликов рассказал о происшествии в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе инцидента автомобиль оказался в воде, люди звали на помощь и трое молодых ребят бросились в канал. Они добрались до машины и спасли всех четырех пассажиров.

« С р е д и г е р о е в д в о е – в о с п и т а н н и к и с п о р т и в н о й ш к о л ы « Э н д и р е й » , у р о ж е н ц ы с е л а Н о в о г а г а т л и Х а с а в ю р т о в с к о г о р а й о н а , с о в с е м е щ ё м о л о д ы е р е б я т а . И м я т р е т ь е г о , к с о ж а л е н и ю , п о к а н е и з в е с т н о , о н с р а з у п о к и н у л м е с т о с о б ы т и й » , — н а п и с а л М е л и х о в .

Он добавил, что просмотрел видео и был впечатлен тем, как быстро «приняли решение и провели без преувеличения спасательную операцию».

Мелихов поблагодарил родителей и тренеров за правильное воспитание молодежи и пообещал, что геройский поступок будет отмечен властями.

« С т а к о й м о л о д ё ж ь ю у Д а г е с т а н а б о л ь ш о е б у д у щ е е ! » — п о д ы т о ж и л г л а в а р е с п у б л и к и .

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале Минспорта Дагестана.

В министерстве отметили, что спортсмены, совсем недавно принимали участие в первенстве Дагестана по ушу-саньда в честь Героя России Темирлана Абуталимова.