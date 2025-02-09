В Дагестане спортсмены спасли людей из упавшего в канал автомобиля
Автомобиль с несколькими пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции в Махачкале. Из ловушки людей спасли трое парней, двое из которых оказались спортсменами. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
Меликов рассказал о происшествии в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе инцидента автомобиль оказался в воде, люди звали на помощь и трое молодых ребят бросились в канал. Они добрались до машины и спасли всех четырех пассажиров.
«Среди героев двое – воспитанники спортивной школы «Эндирей», уроженцы села Новогагатли Хасавюртовского района, совсем ещё молодые ребята. Имя третьего, к сожалению, пока неизвестно, он сразу покинул место событий», — написал Мелихов.
Он добавил, что просмотрел видео и был впечатлен тем, как быстро «приняли решение и провели без преувеличения спасательную операцию».
Мелихов поблагодарил родителей и тренеров за правильное воспитание молодежи и пообещал, что геройский поступок будет отмечен властями.
«С такой молодёжью у Дагестана большое будущее!» — подытожил глава республики.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале Минспорта Дагестана.
В министерстве отметили, что спортсмены, совсем недавно принимали участие в первенстве Дагестана по ушу-саньда в честь Героя России Темирлана Абуталимова.