Иномарка сбила на обочине четырех человек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иномарка сбила стоявших на обочине пешеходов. В результате один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы, пишет в Telegram-канале пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

© Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе города.

По данным ведомства, «Фольксваген Поло» при совершении маневра допустил касание с движущимися впереди автомобилями «Лексус» и «Тойота РАВ4», после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Ниссан Марч» и совершил наезд на четверых пешеходов.

« В р е з у л ь т а т е п р о и с ш е с т в и я о д и н и з п е ш е х о д о в , м у ж ч и н а 1 9 8 5 г о д а р о ж д е н и я , п о л у ч и л с м е р т е л ь н ы е р а н е н и я . Е щ е т р о е п е ш е х о д о в , в к л ю ч а я ж е н щ и н у с р е б е н к о м и м у ж ч и н у , б ы л и д о с т а в л е н ы в м е д и ц и н с к о е у ч р е ж д е н и е с р а з л и ч н ы м и т р а в м а м и » , — п о я с н и л и в Г о с а в т о и н с п е к ц и и .

В пресс-службе отметили, что у автомобиля , который находился на обочине, было повреждено колесо. Двое мужчин помогали женщине-водителю заменить покрышку.

Вместе с тем, пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты, уточнили в Госавтоинспекции. На месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования.