В Екатеринбурге иномарка сбила на обочине четырех человек
В Екатеринбурге иномарка сбила стоявших на обочине пешеходов. В результате один человек погиб, еще трое, включая ребенка, получили травмы, пишет в Telegram-канале пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, в районе дома № 232 по улице Московской в Ленинском районе города.
По данным ведомства, «Фольксваген Поло» при совершении маневра допустил касание с движущимися впереди автомобилями «Лексус» и «Тойота РАВ4», после чего выехал на правую полосу дороги, где столкнулся со стоящим на обочине автомобилем «Ниссан Марч» и совершил наезд на четверых пешеходов.
«В результате происшествия один из пешеходов, мужчина 1985 года рождения, получил смертельные ранения. Еще трое пешеходов, включая женщину с ребенком и мужчину, были доставлены в медицинское учреждение с различными травмами», — пояснили в Госавтоинспекции.
В пресс-службе отметили, что у автомобиля , который находился на обочине, было повреждено колесо. Двое мужчин помогали женщине-водителю заменить покрышку.
Вместе с тем, пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты, уточнили в Госавтоинспекции. На месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования.