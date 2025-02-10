В Сочи пассажирский автобус врезался в столб

На улице Краснооктябрьской в Лазаревском районе Сочи пассажирский автобус врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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По предварительной информации правоохранителей, виновником аварии стал водитель автобуса "Волгабус", нарушивший "правила остановки".

Как выяснилось, он оставил транспортное средство на остановке, не проверив тормоза. В результате чего автобус покатился вниз по дороге и врезался в бетонный столб опоры электропередачи.

К счастью, в данной аварии никто не пострадал.