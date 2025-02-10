В Самарской области водитель Toyota насмерть сбил пенсионера

В 18:33 автомобиль Toyota RAV4 с 48-летним водителем за рулем ехал по трассе Тольятти - Хрящевка и на 10,9 км шоссе выехал на встречку, где сбил 72-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пенсионер погиб на месте.

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В 21:55 Nissan Teana под управлением 32-летнего мужчины на ул. Стара-Загора между ул. Г. Димитрова и пр. Кирова сбил 19-летнего юношу, который перебегал дорогу на красный свет. Пешеход в больнице.

А в 4:30 на трассе "Обход Самары" Nissan Almera при развороте врезался в попутный Toyota Camry. Два человека пострадали.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 7 ДТП, в которых пострадали 6 человек, двое погибли. Инспекторы выявили 269 нарушений ПДД, в том числе задержали 15 пьяных водителей.