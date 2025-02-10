В Чите пьяный водитель влетел в фуру на встречке

В ночь на 10 февраля на улице Ярославского водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Забайкалью.

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По предварительным данным 21-летний водитель автомобиля "Т-Марк 2" был пьян. В результате происшествия его доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Чите устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что таксист попал в реанимацию после ДТП в центре Читы. Также напомним об усилении контроля за грузовиками в Забайкалье.