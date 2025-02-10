В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка

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В Бурятии мужчина сбил девочку, которая выехала на проезжую часть на тюбинге. Видеозапись происшествия опубликовала пресс-служба республиканского МВД в Telegram.

На кадрах видно, как ребенок выезжает на дорогу на пути следования УАЗа. При этом водитель не принимает видимых мер к тому, чтобы избежать наезда. Затем ребенок скрывается под колесами.

По данным пресс-службы, водитель не имел прав на управление автомобилем. Помимо этого, он был пьян. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее в феврале жительницу Петербурга и ее четырехлетнего сына сбили на пешеходном переходе. В них врезался автофургон. Удар был такой силы, что пострадавших отбросило на несколько метров. Происшествие также было снято на видео.