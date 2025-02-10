Житель Ульяновска на машине сбил знакомую из ревности

В Ульяновске молодой человек приревновал свою девушку к другому мужчине, сбил ее на машине, затем напал с ножом на ее друга. Об этом пишет СУ СК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу утром, 8 февраля, у одного из домов по улице Робеспьера.

« У т р о м 8 ф е в р а л я 2 1 - л е т н и й о б в и н я е м ы й , у п р а в л я я а в т о м о б и л е м , н а п о ч в е р е в н о с т и н а п р а в и л е г о н а с т о я щ у ю у п о д ъ е з д а с в о ю з н а к о м у ю и м о л о д о г о ч е л о в е к а . П о с л е н а е з д а з л о у м ы ш л е н н и к в ы ш е л и з а в т о м о б и л я и н а н е с у д а р н о ж о м в о б л а с т ь б е д р а м у ж ч и н е » , — о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ), фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске 21-летний местный житель избил свою 16-летнюю девушку за то, что она общалась с другими молодыми людьми.