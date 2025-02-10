Житель Ульяновска на машине сбил знакомую из ревности
В Ульяновске молодой человек приревновал свою девушку к другому мужчине, сбил ее на машине, затем напал с ножом на ее друга. Об этом пишет СУ СК России по Ульяновской области в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в субботу утром, 8 февраля, у одного из домов по улице Робеспьера.
«Утром 8 февраля 21-летний обвиняемый, управляя автомобилем, на почве ревности направил его на стоящую у подъезда свою знакомую и молодого человека. После наезда злоумышленник вышел из автомобиля и нанес удар ножом в область бедра мужчине», — отметили в ведомстве.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ), фигурант уголовного дела заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске 21-летний местный житель избил свою 16-летнюю девушку за то, что она общалась с другими молодыми людьми.