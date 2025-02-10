Более 50 человек погибли при падении автобуса в Гватемале
В Гватемале рейсовый автобус съехал в овраг с трассы. Погиб 51 человек, пишет Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб.
Автобус направлялся в столицу республики из города Сан-Агустин-Акасагуастлан.
«Я солидарен с семьями жертв, которые сегодня проснулись с душераздирающими новостями. Их боль — это моя боль», — прокомментировал инцидент в соцсетях президент Гватемалы Бернардо Аревало.
Глава страны отметил, что на фоне трагедии объявил трехдневный национальный траур.
Причины и обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают представители экстренных служб.