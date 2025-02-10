Более 50 человек погибли при падении автобуса в Гватемале

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В Гватемале рейсовый автобус съехал в овраг с трассы. Погиб 51 человек, пишет Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб.

Автобус направлялся в столицу республики из города Сан-Агустин-Акасагуастлан.

« Я с о л и д а р е н с с е м ь я м и ж е р т в , к о т о р ы е с е г о д н я п р о с н у л и с ь с д у ш е р а з д и р а ю щ и м и н о в о с т я м и . И х б о л ь — э т о м о я б о л ь » , — п р о к о м м е н т и р о в а л и н ц и д е н т в с о ц с е т я х п р е з и д е н т Г в а т е м а л ы Бернардо Аревало.

Глава страны отметил, что на фоне трагедии объявил трехдневный национальный траур.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают представители экстренных служб.