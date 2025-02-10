Более 50 человек погибли при падении автобуса в Гватемале

Более 50 человек погибли при падении автобуса в Гватемале
© Соцсети

В Гватемале рейсовый автобус съехал в овраг с трассы. Погиб 51 человек, пишет Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб.

Автобус направлялся в столицу республики из города Сан-Агустин-Акасагуастлан.

«Я солидарен с семьями жертв, которые сегодня проснулись с душераздирающими новостями. Их боль это моя боль», прокомментировал инцидент в соцсетях президент Гватемалы Бернардо Аревало.

Глава страны отметил, что на фоне трагедии объявил трехдневный национальный траур.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются, на месте работают представители экстренных служб.

ДТП
Бернардо Аревало