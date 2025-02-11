В Бурятии на трассе «Байкал» из-за ДТП перекрыли движение

Авария с участием большегрузов случилась на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии около города Бабушкин.

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Движение на 283-м километре дороги было полностью перекрыто, сообщает в управлении федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».

Во вторник, 11 февраля, около 09:40 на автодороге Р-258 Иркутск - Улан-Удэ - Чита были перекрыты обе полосы движения. Выставлены временные дорожные знаки. Причиной стало ДТП, уточнили в ведомстве.

Фура полностью перекрыла трассу.

Ранее в Кабардино-Балкарии столкнулись автобус, 2 грузовика и Ford Focus. В Екатеринбурге автомобиль наехал на четверых пешеходов.